Anche il presidente della Camera, Fico, giudica sconcertanti gli attacchi di Di Maio a Conte e al gruppo dirigente del M5s perché basati sulla denuncia di posizioni politiche mai assunte dal M5 sull’Europa e la Nato

“Il Consiglio nazionale del M5s svoltosi la scorsa notte ha deluso quanti si attendevano che gli sconcertanti (semplicemente perché infondati) attacchi di Luigi Di Maio a Giuseppe Conte (pur, subdolamente e un po’ vilmente, senza mai nominarlo) potessero portare alla espulsione del ministro degli Esteri dal Movimento. Conclusione ovvia, peraltro, anche perché un provvedimento del genere non spetta a quell’organismo.

Nel corso delle quattro ore di riunione notturna – in parte in presenza, in parte in videoconferenza – con i 14 componenti del Consiglio, è stata ribadita la linea sulla risoluzione che dovrà essere votata al Senato martedì, in concomitanza con le comunicazioni di Mario Draghi prima di partire per Bruxelles: il Movimento continuerà nella mediazione con il resto della maggioranza sulla risoluzione unitaria, ribadendo la centralità del Parlamento, ma senza creare problemi.