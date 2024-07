GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI/ Macron apre ufficialmente la XXXIII Olimpiade tra i fischi. Per la prima volta niente cerimonia inaugurale allo stadio: suggestiva sfilata degli atleti lungo la Senna. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sfida la pioggia per applaudire gli Azzurri

di FABIO CAMILLACCI/ Il gioco di luci della Tour Eiffel, spettacolare, suggestivo, unico, è stato il preludio all’accensione del braciere olimpico. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato aperti i Giochi olimpici di Parigi 2024. Il Capo dell’Eliseo, però, è stato fischiato durante il suo discorso. Mentre, il presidente del comitato organizzatore di Parigi 2024 Tony Estanguet, nel suo discorso alla cerimonia di apertura ha detto: “I Giochi ci hanno fatto crescere, anche se in Francia non siamo mai d’accordo su nulla, nei momenti che contano riusciamo a unirci. I francesi si uniscono e sono orgogliosi di ciascuna vittoria. Parigi 2024 appartiene a voi. Benvenuti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

I Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi 2024. Per la prima volta nella storia, la festa inaugurale non si è tenuta in uno stadio. Stavolta, 10.500 atleti hanno sfilato a bordo di barche nel cuore della capitale transalpina. L’Italia è stata imbarcata sul battello 37, al piano superiore insieme alla Giamaica. Al piano inferiore, invece, c’erano Islanda e Israele.

Il percorso. La straordinaria cerimonia è partita dal ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, aggirando la l’Ile Saint Louis e l’Ile de la Cité, passando accanto a La Concorde, alla Spianata des Invalides, al Grand Palais e infine sotto il ponte Iéna, dove il corteo si è fermato davanti al Trocadéro. La Tour Eiffel ha infine fatto da palcoscenico ai discorsi finali e soprattutto all’accensione della fiamma olimpico.

L’emozione azzurra. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi, portabandiera dell’Italia con la campionessa di scherma Arianna Errigo, ha detto: “È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni”. Curiosità: a Tamberi è caduta nella Senna la fede nuziale.

Sergio Mattarella sotto la pioggia. Il nostro Presidente della Repubblica ha sfidato anche la pioggia pur di godersi fino in fondo la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi. Il Capo dello Stato ha preso posto nel palco autorità del Trocadero insieme a sua figlia Laura, salutando tutte le delegazioni. Poi Mattarella è balzato in piedi quando Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo hanno alzato in alto il tricolore, applaudito da tutti gli spettatori lungo la Senna. Nonostante la pioggia sempre più fitta, il Presidente della Repubblica è rimasto al suo posto per ammirare il passaggio degli azzurri. E ora spazio alle gare con la speranza di vedere l’Italia molto in alto nel medagliere.