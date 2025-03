ROMICS PRIMAVERA 2025/ Alla Nuova Fiera di Roma si rinnova il tradizionale appuntamento: 34esima edizione del Festival di fumetti, animazione, cinema, games e cosplay. Festa per i compleanni di Tom & Jerry e Goldrake. Star Wars sugli scudi

di SERGIO TRASATTI/ Da giovedi 3 a domenica 6 aprile, torna l’imperdibile appuntamento con Romics presso la Nuova Fiera di Roma. Il Festival di fumetti, animazione, cinema, games e cosplay è ormai giunto alla 34esima edizione. Biglietti d’ingresso a partire da 10 euro, ingresso gratuito fino ai 5 anni. Orario di apertura dalle 10:00 alle 20:00. I compleanni storici in programma: da Tom & Jerry a Goldrake. Si va dai vent’anni del Corso di Fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ai festeggiamenti per gli 85 anni di Tom & Jerry. E ancora: dal 50esimo anniversario di Goldrake fino alle 45 candeline di Gundam e i 35 anni dalla prima puntata di “Willy, il principe di Bel-Air”.

Gli eventi speciali in programma e Hal Hickel. In tal senso, da non perdere: la presentazione del numero 3.619 di Topolino in quattro versioni dialettali, tra cui il romanesco. Tra gli ospiti ci saranno anche le star del web: CiccioGamer, Roby, Jenny e LorenzIST. Hal Hickel è un maestro assoluto dell’animazione e dei visual effects: il suo palmares conta un Oscar, due Emmy, un Bafta, due Saturn Award e una sfilza di altri prestigiosi riconoscimenti. Sarà a Romics primavera 2025 lo straordinario genio di Portland (Oregon, Stati Uniti), animatore, tra gli altri, del primo “Toy Story” nel 1996, poi di “Jurassic Park”, “Pirati dei Caraibi”, “Iron Man” e parecchi episodi di “Star Wars”.

Le parole del direttore artistico di Romics. Sabrina Perucca ha annunciato: “Hickel riceverà il Romics d’Oro insieme ad altri tre straordinari artisti: Barbara Baraldi, autrice pungente di thriller e curatrice di ‘Dylan Dog’, poi Deanna Marsigliese, art director Pixar che ha curato alcuni dei lavori più delicati degli ultimi anni, come ‘Inside Out 2’, ‘Soul’, ‘Luca’, e infine un autore di culto del manga come Furuya Usamaru. Per celebrarli saranno allestite la mostra ‘L’arte del brivido e della psiche: da Dylan Dog ad Aurora Scalviati’, un’immersione nelle atmosfere dark di Baraldi con materiali inediti, copertine e tavole illustrate; poi l’omaggio a Usamaru con ‘Shinj-Una storia d’amore’, esposizione dedicata al suo ultimo capolavoro pubblicato da Coconino Press e presentato in anteprima mondiale a Romics”.

“Creare creature creative” e la saga di “Star Wars”. Il primo è il percorso espositivo che esplora il lavoro di Marsigliese e svela il processo dietro la nascita di personaggi come Ansia e Noia di “Inside Out 2′”, o come il dolcissimo “Luca”. E per i fan di “Star Wars” da non perdere il maxi allestimento “From a galaxy far far away” firmato dallo Yavin Group polacco, che porterà per la prima volta in Italia 30 astronavi ribelli e imperiali in un’area di oltre 200 mq. Con la benedizione di Hickel che, a soli 12 anni, dopo aver visto l’accecante Battaglia di Yavin nell’esordio della saga nel 1977, scrisse alla Lucasfilm proponendo le sue idee per una possibile collaborazione al sequel in cantiere. Romics è anche questo.