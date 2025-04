PAPERONI DEL MONDO/ Forbes e la classifica dei più ricchi: Elon Musk torna al comando con 342 miliardi di dollari. Non succedeva dal 2022. Alle sue spalle: il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il boss di Amazon Jeff Bezos.

di MARCO VALERIO/ Come ogni anno, la rivista statunitense di economia e finanza Forbes ha stilato la consueta classifica dei paperoni della Terra. Curiosità: non sono mai stati così tanti e non sono mai stati così ricchi. Infatti, se nel lontano 1987 se ne contavano 140, ora sono ben 3028 gli imprenditori, ereditieri e investitori la cui fortuna personale supera la cifra da capogiro del miliardo di dollari. In particolare, gli ultimi 12 mesi sono stati molto fruttuosi per la maggior parte di loro, al punto che lo status di ben 247 è passato da milionario a miliardario. Il più ricco di tutti? Elon Musk con 342 miliardi di dollari. È la prima volta dal 2022 che l’imprenditore americano è in vetta alla lista dei miliardari, avendo incrementato la sua fortuna di 147 miliardi di dollari, ovvero 1,75 volte, secondo la rivista.

Il valore complessivo di questi patrimoni peraltro è il più alto di sempre: 16,1mila miliardi di dollari. In sostanza, un aumento di quasi 2000 miliardi rispetto all’anno precedente. Sempre in base ai dati pubblicati da Forbes e aggiornati al 7 marzo scorso, i miliardari con cittadinanza statunitense sono 902. A seguire troviamo 516 cinesi, Hong Kong compresa, e 205 indiani. Come detto, a guidare la Top 10 c’è Elon Musk con 342 miliardi di dollari tra settore aerospaziale, automobilismo e social network. Al secondo posto, ma staccato di molto, Mark Zuckerberg. Il patrimonio del fondatore di Facebook è di 216 miliardi di dollari. Gradino più basso del podio d’oro per Jeff Bezos: il patron di Amazon insidia la seconda piazza con 215 miliardi.

Le altre posizioni della Top 10. Larry Ellison, cofondatore del colosso delle telecomunicazioni Oracle, è quarto in classifica con 192 miliardi. Finalmente, al quinto posto con 178 miliardi, troviamo tracce di Vecchio Continente grazie a Bernard Arnault titolare del colosso del lusso LVMH. Sesta posizione per il cosiddetto “oracolo di Omaha”, cioè Warren Buffett, 94enne investitore che vale 154 miliardi di dollari. Mentre, Larry Page, ceo della società che ha gestito Google fino al 2019, vanta 144 miliardi. Più staccato il suo ex compagno di avventura Sergey Brin con 138 miliardi. Completano la Top 10: lo spagnolo Amancio Ortega con 124 miliardi accumulati grazie all’abbigliamento e Steve Ballmer, che per 14 anni ha guidato Microsoft, con 118 miliardi di dollari.

Altra interessante curiosità statistica: ci sono soltanto due cittadini svizzeri nella lista dei 200 uomini più ricchi del pianeta. Gianluigi Aponte e Rafaela Aponte-Diamant sono in 44esima posizione. Ricordiamo che oltre a essere marito e moglie, i due sono i co-titolari di MSC, la più grande compagnia di navigazione del mondo. Mentre, non ha il passaporto elvetico ma profondi rapporti con la Confederazione, Klaus Michael Kuehne, presidente onorario di Kuehne + Nagel International AG, con sede a Schindellegi nel Canton Svitto; anche lui al 44esimo posto.