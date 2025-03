GERARD DEPARDIEU ALLA SBARRA/ Parigi: in Tribunale prima udienza del processo al 76enne attore francese. E’ accusato di violenza sessuale da due donne che nel 2021 lavorarono al film “Les Volets verts” di Jean Becker. Al suo arrivo in aula cori delle femministe contro di lui

di MARIO MEDORI/ Al Tribunale di Parigi è andata in scena la prima udienza del processo a Gerard Depardieu. Il famoso attore francese è accusato di violenze sessuali e molestie. Al suo arrivo Depardieu è stato accolto da numerose femministe che hanno intonato slogan tipo: “Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo”. Oppure: “Ne toccate una? Reagiamo tutte”. In questa prima udienza, il 76enne denunciato da due donne che nel 2021 lavoravano con lui sul set di un film che lo vedeva protagonista, è rimasto in silenzio. Ma il suo avvocato ha ribadito: “Tutte le accuse nei suoi confronti sono delle falsità”.

Le due donne che lo accusano. Gerard Depardieu è accusato da Amélie e Sarah. Si tratta di una arredatrice di 54 anni e di un’assistente alla regia 34enne. Le due donne parlano di aggressione sessuale, molestie sessuali e abusi subiti durante le riprese del film “Les Volets verts” di Jean Becker. In realtà, l’attore che ha oltre 200 film all’attivo, è stato accusato di violenza sessuale anche da altre 20 donne negli ultimi sei anni. Precedenti denunce di violenza sessuale tutte archiviate per sopravvenuta prescrizione. Questo pertanto per Depardieu è il primo processo per rispondere di questo tipo di accuse.

Le parole del legale di Depardieu. L’avvocato Jérémie Assous ha dichiarato: “Il mio assistito non vuole dire la sua verità, vuole dire la verità. Un enorme numero di elementi dimostrano che le accuse sono false. Lui ha sempre contestato l’insieme delle accuse e non ha mai riconosciuto una minima aggressione. E’ stata riportata soltanto la versione delle accusatrici. Passeremo da un dossier schiacciante a un dossier a favore di Gérard Depardieu; anche se devo ammettere che il signor Depardieu è uno che ha un linguaggio estremamente volgare e che può pronunciare anche alcune follie”.

L’avvocato di una delle accusatrici dell’attore. Il legale di una delle due querelanti, Carine Durrieu Diebolt, intervistato da Radio France Info ha detto: “La mia cliente sta aspettando con calma l’esito del caso. Perché il caso sarebbe concreto. Annuncio poi che altre quattro donne che affermano di essere state aggredite sessualmente da Depardieu deporranno al processo come testimoni”. Ricordiamo che il processo a ottobre era stato rinviato per le difficili condizioni di salute dell’imputato. Gerard Depardieu, infatti, soffre di una grave forma di diabete e recentemente è stato sottoposto a un intervento per l’applicazione di quattro by-pass coronarici.