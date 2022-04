LA GUERRA DI MOSCA/ Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia: “Altri 800 milioni di dollari in aiuti militari per l’Ucraina. Putin non vincerà”. Zelensky all’Fmi: “Abbiamo bisogno di 7 miliardi al mese”

di MARIO MEDORI/ Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato alla Casa Bianca di aver firmato un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev contro l’offensiva russa nell’est del Paese. Il pacchetto comprende: munizioni, artiglieria pesante, droni e obici. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato: “Ho detto al premier ucraino che gli Usa e i loro alleati si stanno muovendo il più velocemente possibile per aiutare l’Ucraina. Putin non vincerà in Ucraina, non riuscirà mai a occuparla del tutto”.

Oltre agli aiuti militari, Biden ha annunciato un pacchetto di aiuti finanziari per 500 milioni di dollari. Inoltre, il presidente americano ha comunicato al premier ucraino Denys Shmyhal in visita a Washington, che gli Usa, a breve, vieteranno i porti americani alle navi russe o legate al governo di Mosca. La conclusione di Biden: “Gli Stati Uniti non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni. Gli obiettivi degli Usa e degli alleati sono impedire a Putin di invadere l’Ucraina e continuare ad isolarla”.

Cinquantasettesimo giorno di guerra in Ucraina. Il ministro della Difesa russo Shoigu riappare in video e annuncia a Putin il controllo della città di Mariupol. Putin intanto ferma l’attacco finale all’acciaieria Azovstal giudicandolo non opportuno. Secondo il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, i militari ucraini possono deporre le armi e lasciare Mariupol attraverso i corridoi umanitari, come richiesto da Kiev.

L’allarme economico di Zelensky. Il presidente ucraino ha dichiarato al Fondo monetario internazionale che il suo Paese ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le devastanti perdite economiche inflitte dalla Russia. Un raid missilistico russo ha colpito e completamente distrutto la rete ferroviaria nella regione di Dnipro.

Nuovi aiuti italiani. L’Italia, infatti, ha annunciato altri 200 milioni di euro di aiuti all’Ucraina. Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Daniele Franco, aggiungendo che l’economia globale ha fatto molta strada dall’apice della crisi pandemica fino a quando la Russia non ha invaso l’Ucraina.