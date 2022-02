ACCADDE OGGI 26 febbraio

Un uomo è morto in una esplosione avvenuta intorno alle 17:30 nelle Marche, a Monte Urano (provincia di Fermo) in un distributore di benzina in contrada Ete Morto. La vittima stava lavorando all’impianto antincendio quando l’esplosione lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza. E’ morto sul colpo e […]