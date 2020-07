ACCADDE OGGI 10 luglio

1040 – Lady Godiva, moglie di Leofrico di Coventry, cavalca nuda per le strade della città per ottenere la riduzione delle tasse.

1902 – Francia e Italia sottoscrivono un patto per la reciproca neutralità in caso di aggressione subita da uno dei due stati.

1924 – Il governo fascista autorizza le prefetture a censurare i giornali.

1940- Seconda guerra mondiale. Viene istituito il governo della Francia di Vichy: cade la Terza Repubblica francese.

1942 – Nel campo di concentramento nazista di Ravensbruck il comandante Himmler ordina che tutte le donne ebree vengano sterilizzate.

1943 – Le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia a Licata nell’ambito della seconda guerra mondiale contro la Germania.

1974 – La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del monopolio televisivo della Rai e dà il via alle trasmissioni via cavo.

1976- Viene ucciso il giudice Occorsio. Magistrato presso il Tribunale di Roma, Occorsio ha partecipato al processo per la Strage di Piazza Fontana e ai processi contro Ordine Nuovo ed è stato il primo magistrato a occuparsi della loggia P2, indagando sui rapporti tra terrorismo neofascista, massoneria e apparati deviati del Sifar.

1976- Una nube di diossina causata dalla fuga di un composto chimico, il TCDD, dallo stabilimento chimico della Icmesa, si sprigiona nell’aria e intossica la popolazione locale, contaminando l’aria, i terreni, e uccidendo molti animali.

1985- Dopo una valanga di proteste dovute al cambio della sua formula, la Coca Cola reintroduce la vecchia formula.

1991 – Nella sua villa all’Olgiata a Roma viene assassinata la contessa Alberica Filo della Torre.

2011 – Viene pubblicato l’ultimo numero del quotidiano britannico “The news of the world” dopo il crollo delle vendite in seguito alle accuse ai suoi giornalisti di procurarsi le notizie con intercettazioni telefoniche abusive.