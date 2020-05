ACCADDE OGGI 14 maggio

1643- Muore, a Saint-Germain-en-Laye, Luigi XIII, re di Francia. Nato a Fontainebleau nel 1601, a 9 anni si ritrova già sul trono, anche se la reggente è la madre, Maria de’ Medici.

1948- Nasce la Stato d’Israele. La risoluzione 181 delle Nazioni Unite, del 29 novembre 1947, sanciva, allo scadere del mandato britannico, il 15 maggio 1948, la nascita di due stati sul territorio palestinese: uno arabo e l’altro ebraico.

1955- Viene firmato il Patto di Varsavia. Il Patto, firmato da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica, prevede una reciproca difesa in caso di aggressione e si contrappone all’Alleanza Atlantica, la NATO.

1964- Viene arrestato, a Corleone, Luciano Liggio, detto la “primula rossa”. Liggio è uno dei boss a capo della cupola dei Corleonesi. Responsabile di vari omicidi, tra cui quello del sindacalista Placido Rizzotto e del capomafia Michele Navarra, Liggio viene assolto per insufficienza di prove nel 1969.

1970- Con la liberazione di Andreas Baader da parte di Ulrike Meinhof, la Germania scopre la RAF, acronimo di Rote Armee Fraktion. La RAF è un gruppo terroristico di estrema sinistra che ha come fine ultimo l’insurrezione armata.

1987- Muore a New York l’attrice Rita Hayworth.

1993 – Autobomba in via Fauro a Roma, poco dopo che vi è transitato in auto Maurizio Costanzo, per cui ipotizza che fosse lui l’obiettivo dell’attentato.

1998- Muore a Los Angeles Frank Sinatra. Nel 1939, Sinatra registra la sua prima canzone “All Or Nothing At All”, e, l’anno successivo, è già uno dei primi “teen idol” della storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua fama di cantante cresce al punto da procurargli il soprannome di “The Voice”.

2012 – Un gruppo di ricercatori dell’università di Stanford, che fa capo a Daniel Palanker, annuncia di aver messo a punto un occhio bionico, che potrebbe ridare la vista a persone affette da degenerazione maculare o da retinite pigmentosa.