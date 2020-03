ACCADDE OGGI 11 marzo

1873. Entra in commercio la prima macchina per scrivere con la rivoluzionaria tastiera Qwerty realizzata dagli americani Latham Sholes e Carlos Glidden. 1943. A Campo Imperatore, sul Gran Sasso, dove era prigioniero per ordine del re e del maresciallo Badoglio, Benito Mussolini viene liberato dai paracadutisti tedeschi. Il fuehrer Hitler gli […]