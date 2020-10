“Termometro Politico” fa la media dei risultati degli istituti demoscopici sulle intenzioni degli italiani e rileva una equivalenza tra schieramento governativo e opposizione di destra

CORONAVIRUS/ IN ITALIA/ Aggiornamento a domenica 11 ottobre: 5.724 positivi in più, di cui 1.032 in Lombardia, 633 in Campania, 517 in Toscana, 409 in Piemonte, 384 in Emilia Romagna, 371 nel Lazio, 143 in Sardegna. /NEL MONDO/ 383.359 muovi contagi, oltre 7 milioni le infezioni negli Usa

