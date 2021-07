Secondo SWG (per il tg La7 del 12 luglio) Fratelli d’Italia della Meloni sorpassa al 1°posto la Lega di Salvini. Il Pd arriva al 18,9 e il M5s scende al 14,4% nonostante le farneticanti esternazioni tv di Grillo

Secondo l’ultimo sondaggio settimanale di SWG per il tg del 12 luglio di Mentana su La7, Fratelli d’Italia della Meloni (con il 20,8% dei gradimenti) è al primo posto sorpassando la Lega di Salvini, che scende al 20,2 mentre anche il Pd segna un avanzamento arrivando al 18,9.

Il M5s, anche se squassato dalle farneticanti esternazioni video di Grillo (ma compensate dall’atteggiamento pacato e signorile di Giuseppe Conte), cala solo di uno 0,2% attestandosi al 14,4% (ben lontano dal 32% che alle ultime elezioni politiche lo avevano portato a diventare il più numeroso gruppo parlamentare in assoluto, via via sfaldatosi per espulsioni e cambi di casacca).

Sul fronte della destra anche Forza Italia di Berlusconi arretra al 6,8% come Azione di Calenda che scivola al 3,9, mentre Sinistra Italiana di Fratoianni (che è all’opposizione del governo Draghi, come la Meloni, sia pur con argomenti differenti) passa dal 2,4 al 2,7. Subito dopo troviamo Liberi e Uguali di Bersani e Speranza.