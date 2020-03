ACCADDE OGGI 4 marzo

1861- Abramo Lincoln giura come sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Durante il suo mandato presidenziale si batte per poter inserire nella Costituzione un emendamento, il tredicesimo, che abolisca la schiavitù.

1947- Alle 7 e 45 del mattino, dopo che il Capo dello Stato ha respinto la loro richiesta di grazia, vengono fucilati Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti. È l’ultima condanna a morte eseguita in Italia.

1948- Muore a Parigi lo scrittore e regista teatrale Antonin Artaud. Nato a Marsiglia nel 1896, nel 1920 si trasferisce a Parigi e si avvicina al Surrealismo.

1999- La corte marziale di Camp Lejeune, negli Stati uniti, dichiara il capitano Richard Ashby non colpevole per la strage del Cermis. Il pilota dei marines era alla guida del jet che tranciò i cavi della funivia in Trentino provocando 20 morti.

2005- Il funzionario del Sismi Nicola Calipari muore, colpito dal “fuoco amico”, mentre sta scortando la giornalista Giuliana Sgrena all’aeroporto di Bagdad. La Sgrena, inviata in Iraq per il quotidiano “il Manifesto”, era stata rapita il 4 febbraio da una organizzazione della Jihad islamica.

2012 – Vladimir Putin viene eletto presidente della Federazione Russa per la terza volta.

2018 – Le elezioni politiche italiane cambiano radicalmente i rapporti di forze tra i partiti: al primo posto balza il M5s con il 32%, il Pd scende al secondo posto con il 18%, la Lega sale al terzo posto con il 17% scavalcando largamente Forza Italia.