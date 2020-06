ACCADDE OGGI 26 giugno

1721- Il medico inglese Zabdiel Boylston adotta per la prima volta un vaccino contro il vaiolo su 180 pazienti a Boston . Pur non avendo mai studiato medicina Boylston impara la pratica medica osservando il padre.

1963- Durante il discorso tenuto a Rudolph Wilde Platz, mentre era in visita ufficiale alla città di Berlino Ovest, John Fitzgerald Kennedy pronuncia la celebre frase “Ich Bin ein Berliner (sono un berlinese)”. E’ lo stralcio di uno dei più celebri discorsi del Presidente americano.

1979- Cassius Clay si ritira dal pugilato. Nella sua lunga carriera, ha collezionato 56 vittorie su 61 incontri, 37 delle quali per ko. Il match del 1974 contro George Foreman viene definito “Il combattimento del secolo”.

2000- Viene decifrata la mappa dei geni umani. E’ un successo storico per la medicina mondiale. Con la collaborazione internazionale di più di 80 paesi e 35 equipe di ricerca lo studio del Dna giunge ad una svolta epocale.

2001- Muore a Milano Lalla Romano, poetessa, scrittrice e giornalista. Piemontese, pronipote del grande matematico Giuseppe Peano, ha come primo grande amore la pittura.

2006. Viene respinta dal referendum, con il 61,3% dei No, la riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura.

2011 – Vasco Rossi annuncia, durante uno speciale televisivo, la decisione di smettere di fare tournée.

2014 – La Fifa squalifica il calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite (con divieto per 4 mesi di accedere allo stadio anche come semplice spettatore) per aver dato un morso all’attaccante italiano Giorgio Chiellini durante la partita contro l’Italia nei mondiali di calcio.