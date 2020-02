ACCADDE OGGI 19 febbraio

192 – Settimio Severo conquista il titolo di imperatore romano succedendo a Commodo.

1674 – La colonia olandese di Nuova Amsterdam passa sotto il dominio inglese (con la pace di Westminster tra Olanda e Inghilterra) e viene ribattezzata New York.

1878 – L’inventore americano Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per l’invenzione del fonografo, in grado di registrare i suoni.

1906 – I fratelli Kellog fondano nel Michigan la Battle Creek Toasted Corn Flake Company per la produzione dei fiocchi di mais, che chiameranno Kellogg’s.

1949 – Il giornalista Mario Pannunzio fonda il settimanale di opinione Il Mondo, primo settimanale illustrato di opinione.

1959- Con il trattato anglo-greco-turco, la Gran Bretagna concede l’indipendenza a Cipro. L’isola, possedimento britannico dal 1878, era stata annessa nel 1914 all’Impero, per poi passare, dal 1948, allo status di colonia autonoma.

1980- Arrestato a Torino il brigatista Patrizio Peci. Peci diviene il primo pentito delle BR: le informazioni che fornisce al Generale Dalla Chiesa permettono di individuare il covo di Via Fracchia a Genova.

1986– Muore l’attore Adolfo Celi. Nato a Messina nel 1922, nel 1948 lavora al film “Emigrantes” in Brasile, dove si stabilisce per 15 anni. Al ritorno in Italia, passa al piccolo schermo con “L’amaro caso della Baronessa di Carini” e la serie tv “Sandokan”. Straordinaria la sua partecipazione in “Amici miei”.

1997- Muore Deng Xiaoping, leader della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 1989. Attraverso il cosiddetto “socialismo con caratteristiche cinesi”, è stato il fautore dell’apertura della Cina maoista a teorie economiche più liberali e di mercato e di un riavvicinamento al mondo occidentale.

1999 – Stefania Belmondo vince la medaglia d’oro nella 30 km di tecnica libera dei campionati del mondo di sci nordico in Austria.

2002- La sonda della NASA Mars Odyssey inizia la mappatura del pianeta Marte. La sua missione consiste nel cercare la prova della presenza, attuale o passata, di acqua e attività vulcanica sul pianeta.

2008- Il lider maximo cubano Fidel Castro rinuncia alla presidenza e alla carica di Comandante in capo. Lo fa con un messaggio che porta la data del giorno precedente, comparso sull’edizione online del quotidiano cubano “Granma”, l’organo ufficiale del Partito Comunista Cubano.

2009 – Muore a Roma l’attore Oreste Lionello, noto anche per aver dato la voce in italiano a Woody Allen nel doppiaggio dei suoi film.

2011 – Roberto Vecchioni vince il 61° Festival di Sanremo con la canzone “Chiamami ancora amore“.