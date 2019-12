ACCADDE OGGI 30 dicembre

1460- La principale battaglia della Guerra delle due rose il casa degli York viene sconfitto da quello dei Lancaster che fa capo ad Enrico VI d’Inghilterra.

1922 – Viene costituita l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)

1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea

1927 – La Linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell’Asia, apre a Tokyo.

1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari

1965- Ferdinand Marcos viene eletto presidente delle Filippine. Marcos resta in carica fino al 1986, dopo 21 anni di regime e di guerriglie fratricide.

1989- Muore, a Roma, a 79 anni il filosofo Augusto Del Noce. Formatosi nell’ambiente culturale torinese, aderisce all’antifascismo. Del Noce rappresenta l’approdo ateo del pensiero moderno e contemporaneo.

1997- Muore in Sicilia, a Trappeto, a 73 anni, Danilo Dolci, sociologo e poeta italiano. Convinto antifascista, Dolci, nel 1950, aderisce all’esperienza di Nomadelfia, la comunità animata da don Zeno. Dolci è considerato una delle figure più significative del movimento della non-violenza nel mondo.

2002- Emergenza sull’isola di Stromboli. Un terremoto ha fatto staccare due grosse parti rocciose che compongono la Sciara del Fuoco. L’enorme quantità di roccia precipitata in mare causa un’onda anomala. Era da tre giorni che il vulcano Stromboli aveva iniziato a manifestare una forte attività eruttiva.

2006- All’alba viene impiccato l’ex rais iracheno Saddam Hussein. “La condanna del criminale è stata eseguita”, con queste parole la TV di stato irachena da notizia dell’esecuzione di Saddam Hussein.

2012 – La rivista Science nomina il bosone di Higgs punto di svolta dell’anno (è la conferma dell’esistenza della particella subatomica).

2012 – Muore all’età di 103 anni la neurologa Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina nel 2001, nominata senatore a vita della Repubblica italiana.