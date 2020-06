ACCADDE OGGI 24 giugno

FATTORE TRASFERTA/ Tre colpi esterni in quattro gare. Il Napoli passa a Verona senza brillare. Poker dal sapore d’Europa per il Parma: Cornelius bestia nera del Genoa. Il Cagliari condanna la Spal. In casa vince soltanto il Torino: contro l’Udinese, ai granata basta il Gallo

Sport