ACCADDE OGGI 13 luglio

1814- Con le Regie Patenti re Vittorio Emanuele I istituisce l’arma dei Carabinieri, con lo scopo di fornire al Regno un corpo di polizia simile a quello francese della Gendarmerie.

1936- Madrid, guerra civile spagnola. Nella notte fra il 12 e il 13 luglio un drappello di “Guardias de asalto” repubblicane cerca di eliminare uno dei maggiori esponenti della destra, José Maria Gil Robles, e, poiché non riesce a raggiungerlo, decide di uccidere in sua vece il leader monarchico José Calvo Sotelo.

1954- Muore la pittrice messicana Frida Khalo. La sua vita è condizionata da una salute inferma causata da una malattia rara, la “Spina Bifida”. Immobilizzata a letto, i suoi genitori le regalano un baldacchino su cui viene fissato uno specchio, in modo tale che possa dipingere i suoi famosi autoritratti.

1979 – La Brigate rosse uccidono a Roma il tenente colonnello dei carabinieri Antonio Varisco.

1985- Londra, Filadelfia, Mosca, Sydney. Angoli diversi del pianeta in cui simultaneamente risuona la musica rock del Live Aid. Il megaconcerto organizzato dalla rock star Bob Geldof per sensibilizzare il mondo al problema della carestia in Africa e raccogliere fondi per l’Etiopia, flagellata dalla guerra.

1990 – Su imbarcazioni precarie approdano a Brindisi 400 albanesi, dando il via a un esodo dal regime di Turana che si protrarrà per alcuni anni.

2010 – L’Unione Europea annuncia che dal primo gennaio l’Estonia sarà il 17° paese ad adottare l’euro.

2014 – Calcio, Germania campione del mondo. La Nazionale di calcio tedesca batte l’Argentina per 1-0 nella finalissima, vincendo il campionato mondiale in Brasile.