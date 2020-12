ACCADDE OGGI 13 dicembre

IL CAMPIONATO OMAGGIA PAOLO ROSSI/ Minuto di silenzio e lutto al braccio in Serie A. La Lazio cade ancora dopo la Champions: Tameze lancia il Verona all’Olimpico. Crisi nera per il Torino battuto in casa dall’Udinese: Cairo conferma Giampaolo ma manda tutti in ritiro. Crotone, primo acuto: poker allo Spezia

