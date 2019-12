ACCADDE OGGI 17 dicembre

1777 – La Francia decide di riconoscere l’indipendenza dell’America.

1830 – Il Colombia muore il patriota sud americano Simon Bolivar.

1903- A Kitty Hawks, in Carolina del Nord, il Flyer, un velivolo a motore costruito dai fratelli Orville e Wilbur Wright, si solleva in aria, a tre metri dal suolo, per poi atterrare dopo 36 metri. Quel giorno i Wright realizzano, per primi, l’antico sogno dell’uomo: volare.

1944- Muore, all’età di 32 anni, Gabriella Degli Esposti. Originaria di una famiglia contadina, dopo il 1943, assieme al marito, trasforma la propria casa in una base della Resistenza. Gabriella Degli Esposti è coordinatrice partigiana della Quarta Zona, con il nome di battaglia di “Balella”. Viene fucilata a San Cesàrio sul Panàro, in provincia di Modena.

1969- Viene improvvisamente archiviato dall’Aviazione militare statunitense il programma di investigazione sugli UFO. Fino ad allora le segnalazioni erano state oltre 12.500. Il Project Blue Book era stato promosso e sostenuto per un decennio dall’amministrazione americana. Il motivo ufficiale dell’interruzione viene fatto risalire alla carenza di prove attendibili.

1973- Fiumicino. Sono le 12,51 di un lunedì. Un commando di terroristi arabi lancia ordigni al fosforo contro un aereo della compagnia Pan American, fermo sulla piazzola di manovra, per impadronirsi poi di un velivolo della Lufthansa, su cui fanno salire alcuni ostaggi. Inizia così un tragico peregrinare per i cieli d’Europa e del Medio Oriente, che termina nella tarda serata del 18 dicembre all’aeroporto del Kuwait, con un bilancio finale di trenta vittime. Gli ostaggi vengono liberati e i terroristi arrestati.

1981- Le Brigate rosse sequestrano a Verona il generale della Nato James Lee Dozier. Opera della colonna veneta delle BR guidata Antonio Savasta, il rapimento riapre le polemiche sulle complicità e gli interessi internazionali che si nascondono dietro le Brigate Rosse. Il 28 gennaio 1982, il generale Dozier sarà liberato da un blitz dei reparti speciali dei Nocs.

1989- In Brasile si svolgono le prime elezioni libere dopo 25 anni di dittatura militare. Il popolo brasiliano, sceso in piazza in massa nelle grandi manifestazioni di Rio de Janeiro e São Paulo del 1984, ha decretato così la fine del regime instaurato, a partire dal 1964, dal maresciallo Humberto de Alencar.

2000- Muore a Livorno, all’età di 67 anni, l’anarchico e terrorista Gianfranco Bertoli. Il suo nome balza alle cronache nel marzo del 1973, quando lancia una bomba, durante l’inaugurazione di una lapide alla memoria del commissario Luigi Calabresi, nel cortile della questura in Via Fatebenefratelli a Milano, uccidendo 4 passanti e ferendone altri 45.

2010 – La Gran Bretagna riconosce il diritto di voto ai carcerati condannati a pene inferiori a 4 anni.