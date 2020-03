ACCADDE OGGI 16 marzo

1736 –Muore a Napoli il compositore Giovan Battista Pergolesi.

1898 – Fiene fondata a Torino la Federazione Italia del Football, precorritrice della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio).

1926- Si apre a Chieti il processo contro gli squadristi che hanno sequestrato e ucciso il deputato socialista Giacomo Matteotti: Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo.

1935- Adolf Hitler ripristina la coscrizione obbligatoria e annuncia la costituzione di una forza aerea tedesca. Viola così il trattato di Versailles, sottoscritto alla fine della Prima Guerra Mondiale, che prevedeva limiti alla consistenza e alla potenza delle forze armate tedesche.

1957- Muore a Parigi lo scultore romeno Constantin Brancusi. Brancusi produce opere in cui è evidente il suo gusto per l’astrazione. Fra le più famose: “Uccelli nello spazio”, “Il bacio”, “Musa addormentata”, “La porta del bacio” e le sculture del parco di Targa Jiu, in Romania.

1968- Pochi giorni dopo la battaglia di Valle Giulia, circa 200 militanti del Movimento Sociale si presentano all’università di Roma “La Sapienza” per “dare una lezione al movimento studentesco”. A guidarli c’è lo stato maggiore del partito: Almirante, Anderson e Caradonna.

1968- Vietnam, villaggio di My Lay. Dopo uno scontro a fuoco con guerriglieri Viet Cong, il tenente William Calley ordina la rappresaglia sul villaggio. I soldati americani massacrano 347 civili, in gran parte donne, vecchi e bambini.

1978- Alle 9.02 del mattino, in via Fani all’incrocio con Via Stresa, nel quartiere Trionfale a Roma, un commando delle brigate rosse, composto da 19 elementi, rapisce il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e uccide i cinque componenti della scorta.

2007 – L’attore Beppe Grillo, in veste di azionista, prende la parola all’assemblea degli azionisti di Telecom Italia e accusa la dirigenza di aver impoverito l’azienda sottraendo i dividendi agli investitori.