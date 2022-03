ACCADDE OGGI 12 marzo

1909- Viene ucciso a Palermo Joe Petrosino. Nato in provincia di Salerno, emigra a New York con la famiglia, diventa uno stimato poliziotto e inizia a combattere le organizzazioni criminali di Little Italy, per lo più dirette dai suoi connazionali.

1938- Anschluss: truppe tedesche occupano l’Austria. L’annessione viene dichiarata il giorno successivo. Segue il plebiscito del 10 aprile.

1940- Seconda guerra mondiale: la Finlandia firma un duro trattato di pace con l’Unione sovietica, cedendo quasi tutta la Carelia finlandese. Le truppe finlandesi e la popolazione restante vengono immediatamente evacuate.

1947- Il Presidente americano Harry Truman enuncia al Congresso quella che sarà chiamata “dottrina Truman”. Motivando il suo piano di aiuti per la Grecia e la Turchia, Truman dichiara che gli USA aiuteranno ogni popolo libero a resistere a tentativi di asservimento operati da minoranze interne o da potenze straniere.

1977- A Torino Prima Linea uccide il brigadiere Giuseppe Ciotta. A Bologna i carabinieri fanno irruzione negli studi di Radio Alice e la fanno chiudere.

1992- Il parlamentare democristiano Salvo Lima, leader in Sicilia della corrente politica di Giulio Andreotti, viene ucciso dalla mafia a Palermo.

2007 – Il fotografo Fabrizio Corona arrestato nell’ambito dell’inchiesta su “Vallettopoli“.

2013 – Si apre il Conclave per la scelta del nuovo pontefice dopo le dinissioni di papa Benedetto XVI.