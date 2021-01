ACCADDE OGGI 15 gennaio

Giuseppe Conte è andato da Mattarella per comunicargli di aver assunto l’interim del ministero della renziana Belladonna e di volersi presentare in Parlamento per ottenere di nuovo la fiducia al suo governo. Pronti i senatori di altri gruppi a votargli la fiducia che Renzi gli ha negato? La seduta del Senato ci sarà martedì 19

Primo piano