ACCADDE OGGI 12 gennaio

TEMPI SUPPLEMENTARI/ Roma-Inter show ma il pareggio non serve a nessuna delle due. Prosegue la risalita della Juventus anche se i bianconeri soffrono contro un Sassuolo in 10 uomini per un tempo. Vittorie esterne per Napoli e Lazio. “Monday Night”: l’ottimo Spezia si prende il derby con la Samp e lascia la zona retrocessione

