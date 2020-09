ACCADDE OGGI 4 settembre

1882 – Edison inaugura a New York la prima centrale elettrica.

1886. A Skeleton Canyon, in Arizona, Geronimo, il capo Apache che per più di trent’anni aveva tenuto testa all’esercito americano, si arrende al generale Nelson Miles. L’esercito americano ha impiegato 5000 soldati, centinaia di ausiliari e le prime mitragliatrici. Geronimo diventerà un mito, tant’è che cento anni dopo la sua morte il suo volto verrà cucito sulle giubbe dei parà americani.

1888 – George Eastman brevetta la prima macchina fotografica a rullino.

1965. Muore Albert Schweitzer medico, missionario, teologo tedesco. Nato a Kaysersberg il 14 gennaio 1875 si trasferisce nel 1913 nel paesino di Lambarene’ nell’Africa Equatoriale francese e insieme alla moglie Hélène Bresslau, infermiera, dedica la sua intera esistenza alla cura dei malati.

1970. In Cile Salvador Allende vince le elezioni presidenziali. E’ il primo presidente marxista democraticamente eletto del Continente americano. Rimarrà alla guida del Paese fino alla sua violenta destituzione avvenuta l’11 settembre 1973 a seguito del colpo di stato militare attuato dal generale Pinochet con il sostegno degli Stati Uniti. Assediato nel Palacio della Moneda, si toglierà la vita piuttosto che arrendersi.

2006. Muore a Milano all’età di 64 anni, Giacinto Facchetti.(soprannominato “il gigante di Treviglio” per la sua statura unita alla sua bravura). E’ stato uomo cardine della “Grande Inter”, con la quale ha vino la Coppa dei campioni nel 1964 e nel 1965, e gli scudetti nel 1963, 1965, 1966 e 1971, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. E’ il primo terzino “fluidificante” della storia del calcio. Apprezzato per la sua correttezza in campo (è stato espulso una sola volta nella sua carriera) alla sua memoria la Lega Nazionale Professionisti ha intitolato il Campionato Primavera. In suo onore l’Inter ha deciso di ritirare la maglia numero 3.

2007. Il popolare imitatore e conduttore televisivo Gigi Sabani, 54 anni, muore colpito da infarto mentre è a casa della sorella.