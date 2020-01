ACCADDE OGGI 10 gennaio

49 a.C.– L’imperatore Giulio Cesare passa il Rubicone, il fiume che segna il confine tra l’impero romana e la Gallia ed esclama “Il dado è tratto” marciando contro le truppe di Pompeo.

1863 – Viene inaugurata a Londra la prima linea metropolitana al mondo.

1917- Muore Buffalo Bill, al secolo William Frederick Cody, attore, soldato, esploratore e impresario teatrale. Guadagna il soprannome di “Buffalo Bill” per aver ucciso tra il 1868 e il 1872 ben 4000 esemplari per rifornire di carne gli operai che stavano costruendo un ramo della ferrovia della Pacific Railway.

1920- La Società delle Nazioni, organizzazione internazionale fondata durante la conferenza di pace di Versailles a conclusione della prima guerra mondiale, si riunisce per la prima volta a Londra. Il primo obiettivo è di ratificare il trattato di Versailles, che stabilisce le responsabilità della Germania.

1929- Compare sul settimanale belga Le Petit Vingtième, la striscia di fumetti di Tin Tin, personaggio ideato e realizzato graficamente dal disegnatore belga Georges Rèmi che si firma Hergè. La serie completa comprende 24 pubblicazioni, che hanno spopolato in Francia e sono state tradotte in 40 lingue.

1966- Con il trattato firmato a Tashkent, in Uzbekistan, sotto l’arbitrato dell’Unione Sovietica, si arriva ad una temporanea risoluzione negoziata del secondo conflitto indo-pakistano per la contesa dello stato del Kashmir.

1971- Muore a Parigi Gabrielle Bonheur Chanel, universalmente conosciuta come Coco Chanel, stilista che ha rivoluzionato il modo di vestire delle donne. Il coraggio e la verve creativa appaiono presto in Coco, nonostante le origini modeste e la triste infanzia in un orfanotrofio.

1976 – La Corte Costituzionale si pronuncia per la legittimità del referendum sull’aborto.

1984 – Gli Stati Uniti e il Vaticano stabiliscono complete relazioni diplomatiche.

1994 – Processo in Virginia a Lorena Bobbitt che ha evirato il marito con un coltello.

2005 – In vigore la legge che vieta il fumo in tutti i locali pubblici.

2007 – Muore muore a Ginevra allìetà di 94 anni il produttore cinematografico Carlo Ponti, marito di Sofia Loren.

2011 – Papa Benedetto XVI esorta il Pakistan ad anolire la pena di morte per il reato di blasfemia.

2016 – Muore a New York dopo una lunga lotta contro il cancro il cantante e musicista inglese David Bovie. Aveva 69 anni.