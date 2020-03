ACCADDE OGGI 20 marzo

1727- Muore a Londra Isaac Newton. Considerato uno dei padri della fisica, Newton formula, nel 1687, nel libro “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”, nella legge di gravitazione universale e le leggi del moto, ponendo le basi della meccanica classica.

1969- John Lennon sposa la pittrice giapponese Yoko Ono, sulla Rocca di Gibilterra. Anche se la data ufficiale di scioglimento del gruppo è il 1970, Lennon è già praticamente un ex beatle.

1979- Il giornalista Mino Pecorelli viene assassinato in auto mentre lascia la redazione del suo giornale “OP”, nel quartiere Prati di Roma. Pecorelli ha denunciato dalle colonne del suo giornale episodi di corruzione e malcostume, spesso con anticipazioni molto documentate.

1986- Il banchiere della mafia Michele Sindona entra in coma, dopo aver bevuto caffè al cianuro, nel supercarcere di Voghera, dove è rinchiuso per l’omicidio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli. Sindona morirà due giorni dopo.

1994- La giornalista della Rai Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin, inviati a seguire gli sviluppi della guerra in Somalia sono uccisi in un agguato a Mogadiscio. Forse, attraverso le interviste e le testimonianze che raccolgono, Ilaria e Miran hanno scoperto un ingente traffico illegale di armi e rifiuti tossici in atto in Somalia con il concorso di organizzazioni italiane e la copertura della missione umanitaria internazionale.

1995- Un gruppo di appartenenti alla Setta religiosa della “Suprema Verità di Aum” lascia nella affollatissima metropolitana di Tokyo dei sacchetti forati pieni di sarin, un tipo di gas nervino. Saranno 12 morti e oltre 6000 gli intossicati.

2003- All’alba, con la prima offensiva aerea angloamericana su Baghdad, prende il via la Seconda Guerra del Golfo. Le prime truppe statunitensi di terra penetrano dal Kuwait puntando su Bassora.

2010 – Dopo 187 anni di quiescenza torna ad eruttare in Islanda il vulcano Eyjafjallajokull.