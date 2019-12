ACCADDE OGGI 20 dicembre

0069 – Le truppe di Tito Flavio Vespasiano sconfiggono le truppe dell’imperatore Vitellio e occupano Roma.

1917- In Unione Sovietica viene fondata la CHEKA. Antenata del KGB, è la prima polizia politica segreta voluta da Lenin e Dzeržinskij per combattere i nemici del nuovo regime bolscevico. In pochissimo tempo, grazie a infiltrazioni e operazioni di spionaggio, la CHEKA riesce a eliminare gruppi controrivoluzionari.

1968 – Muore a New York lo scrittore John Steinbeck.

1973- A Madrid, l’ETA mette a punto un attentato ai danni del primo ministro, Luis Carrero Blanco, stretto collaboratore e possibile successore del dittatore Francisco Franco. La macchina del ministro viene scaraventata in aria ad un’altezza di oltre 30 metri da un’ingente carica di esplosivo. Carrero muore per le ferite riportate.

1982- Muore, all’età di 95 anni, il pianista di origini polacche Arthur Rubinstein. Considerato massimo interprete della musica di Chopin, si esibisce in tutti i più importanti teatri di Parigi, New York e Londra.

1989- Il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega. Ex collaboratore della CIA, poi accusato di traffico di droga e per questo entrato in rotta di collisione con l’amministrazione statunitense, Noriega aveva assunto il controllo del Paese nel 1986.

1999- Macao, ex colonia portoghese, diventa una regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese. Gli accordi tra Cina e Portogallo fissano al 1999 il ritorno del territorio sotto la sovranità cinese.

2006- Piergiorgio Welby, politico e attivista costretto da una distrofia muscolare all’immobilità assoluta e al mutismo sebbene mentalmente lucido, ottiene, dopo anni di battaglie, che vengano sospese le cure e staccati i macchinari che lo tengono in vita. Muore poco dopo. Il suo caso ha aperto un acceso dibattito in Italia sull’accanimento terapeutico e sul diritto all’eutanasia. Il medico che, secondo la volontà di Welby, lo ha sedato e ha staccato il respiratore è stato prosciolto da ogni accusa.