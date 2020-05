ACCADDE OGGI 1 maggio

1840 – Viene emesso in Gran Bretagna il Penny black, primo francobollo della storia.

1886. A Chicago è indetto uno sciopero generale per rivendicare la giornata lavorativa di otto ore. E’ solo il primo di una serie di giorni di scioperi e presidi, che culmineranno negli scontri del 4 maggio a Haymarket Square, dove 11 persone, tra polizia e manifestanti, perderanno la vita. Quello sciopero darà il via alla festa dei lavoratori.

1931. Dopo soli 14 mesi di lavori viene inaugurato a New York l’Empire State Building. Con i suoi 381 metri d’altezza sarà l’edificio più alto al mondo fino al 1973, anno in cui verranno inaugurate le Torri Gemelle.

1941. Negli Stati Uniti esce nelle sale cinematografiche il film Citizen Kane, diretto da Orson Welles. In Italia uscirà con il titolo Quarto potere: è una pietra miliare della storia del cinema.

1945. Joseph Goebbels, ministro della propaganda del regime nazista, si uccide insieme alla moglie Magda dopo aver tolto la vita ai sei figli. Il gesto avviene 24 ore dopo l’annuncio della morte di Adolf Hitler.

1947. A Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, si riuniscono circa duemila lavoratori della zona di Piana degli Albanesi per festeggiare il Primo Maggio e per manifestare a favore dell’occupazione delle terre incolte dei latifondi. La gente in festa è colpita, improvvisamente, da raffiche di mitra: è la banda del bandito Salvatore Giuliano a compiere la strage.

1988 – Muore a Roma all’età di 82 anni l’attore Paolo Stoppa.

1994. Muore durante il Gran Premio di Imola di Formula 1 il pilota Ayrton Senna, approdato in Formula 1 nel 1984. Ha vinto tre volte il campionato del mondo con la McLaren.

1997 – In Inghilterra il Partito laburista vince le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore.

2004 – Altri 10 paesi entrano a far parte dell’Unione Europea. Sono Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Malta e Cipro.

2011 – Papa Benedetto XVI proclama beato il suo predecessore Giovanni Paolo II, morto nel 2005.

2015 – Inaugurazione di Milano Expo 2015 sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita“.