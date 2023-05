Un Primo Maggio all’insegna dello show propagandistico nelle intenzioni della Meloni che ha convocato i sindacati oggi per illustrare un Decreto Legge Lavoro e il taglio del Reddito di cittadinanza (con più contratti a termine e rilancio dei voucher)

Infine: “Procediamo alla riforma del Reddito di cittadinanza , per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è (?)“.

Giorgia Meloni replica con il solito stile propagandistico : “Sono provvedimenti utili per il mondo del lavoro , che variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo (?) con le organizzazioni sindacali, segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante – serve un dialogo serio, costruttivo, sia sul lavoro sia su come spendere le risorse, politica salariale e lotta all’inflazione, riforme che affronteremo nelle prossime settimane“.

Comunque fino a questa mattina la bozza definitiva del decreto non è ancora pubblica , come hanno fatto notare i sindacati – convocati dal governo a Palazzo Chigi la sera prima del varo del provvedimento . “Un incontro tardivo“, dice Pierpaolo Bombardieri , segretario UIL. “Un metodo inaccettabile che è anche sostanza”, aggiunge Maurizio Landini , numero uno della CGIL: “Non conosciamo i provvedimenti, mentre, come è noto, contano anche le virgole. L’unica cosa che ci hanno detto riguarda il taglio di 4 punti del cuneo, che è temporaneo”.

Un Primo Maggio – per la prima volta nella storia del nostro paese – all’insegna dell’ennesimo tentativo teatrale di Giorgia Meloni di cavalcare esibizioni pseudo-propagandistiche come quella di convocare il Consiglio dei ministri in questa data (obiettivo sottinteso: dimostrare che questo lavora mentre i sindacati organizzano la tradizionale Festa del lavoro). Il tutto con l’aggiunta della beffa dell’ordine del giorno ad hoc: approvazione di un Decreto legge Lavoro . In che cosa consisterebbe questo decreto legge? Secondo le… anticipazioni fatte circolare: un ampliamento temporaneo, da luglio a novembre, dei tagli al cuneo fiscale – cioè il rapporto tra il costo del lavoro e la tassazione sul lavoro; e, contemporaneamente, un mezzo addio al Reddito di Cittadinanza , che verrebbe sostituito da un più limitato Assegno di Inclusione . Ma, si rafforza e addirittura si liberalizza il ricorso ai contratti a termine e si estende l’uso dei voucher .

I sindacati per ora replicano con le parole di Maurizio Landini: “Restano in campo le iniziative e le ragioni delle giornate di mobilitazione – il 6 a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a Napoli . C’è bisogno di un cambiamento vero, a partire da una riforma fiscale. Manca un intervento di tassazione su profitti ed extra-profitti. L’inflazione è dovuta non ad aumento dei salari ma ad aumento dei profitti, non abbiamo avuto risposta su questo, non c’è restituzione del fiscal drag”. E ancora: “Bene il taglio fiscale, ma è un intervento temporaneo”. Infine: “Non condividiamo la direzione di liberalizzare ancora di più i contratti a termine quando c’è già troppa precarietà. E l’operazione sul reddito di cittadinanza è per fare cassa – poi oggi si può essere poveri anche senza carichi familiari“.

Critico anche il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, che ha portato all’incontro una lavoratrice precaria per sottolineare proprio la precarizzazione sistematica del lavoro dipendente. Ma, dice anche Bombardieri: “Sulla piattaforma unitaria sulla sicurezza non abbiamo avuto risposta e le persone continuano a morire. Anche su Opzione donna ad oggi non ci sono risposte. Il problema salariale si affronta anche rinnovando i contratti e si poteva pensare a una detassazione degli aumenti contrattuali. Ma su questo nulla è stato fatto. I poveri sono raddoppiati, le diseguaglianze aumentano”.

Più conciliante Luigi Sbarra della CISL: “L’incontro per noi è stato utile e importante, un’inversione di tendenza, ma l’intervento sul cuneo fiscale va rafforzato e reso strutturale”. Per il resto il giudizio è sospeso, in attesa di conoscere i testi ufficiali.