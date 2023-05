TENSIONE CRESCENTE. ALTRO CHE PACE! Mosca denuncia: “Abbiamo abbattuto una bomba ‘intelligente’ Jdam di fabbricazione Usa indirizzata contro il Cremlino”. E Kiev sostiene che sono stati…i partigiani russi

“Nello sforzo dell’Ue di accelerare la consegna delle munizioni all’Ucraina, gli Stati membri hanno appena concordato il cosiddetto binario 2 (del piano munizioni). Ciò consentirà di utilizzare 1 miliardo di euro dallo strumento europeo per la pace per appalti congiunti e contribuire a fornire 1 milione di munizioni in 12 mesi”. Lo scrive l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, su Twitter. Altro che pace! Altro che tregua! Altro che trattative! Questa è follia bellicista!