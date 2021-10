La condanna del presidente del Consiglio a nome del Governo e dei vari esponenti politici per chi ha organizzato e per chi ha preso parte alle violenze a Roma e a Milano

Gli episodi di violenza – in taluni casi di guerriglia urbana – avvenuti oggi a Roma e a Milano (di cui riferiamo in altro articolo di cronaca) ad opera di schiere di dimostranti che hanno aderito alle provocatorie manifestazioni promosse, a partire dal primo pomeriggio, da alcune organizzazioni in nome di un assurdo messaggio contro i provvedimenti del governo per combattere l’epidemia di covid, fanno registrare una serie di prese di posizione che qui di seguito riteniamo opportuno riportare testualmente.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi “condanna le violenze che sono avvenute oggi in variecittà italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Questi non sono manifestanti, sono delinquenti. Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine. Basta con questa violenza inaudita, basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Con la salute dei cittadini non si scherza. La politica condanni, senza se e senza ma. Non devono esserci dubbi: la vita è una cosa preziosa”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne”.

Matteo Salvini: “La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione. Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro”.

Giorgia Meloni: “Quelle delle violenze viste oggi a Roma sono immagini vergognose. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell’ordine e la piena solidarieta’ al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini. Solidarieta’ anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del Governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili”.

Nicola Zingaretti : “A Roma un’altra giornata di tensione. Solidarietà alle forze dell’ordine che hanno garantito il contenimento di questi esaltati e alla Cgil per il vile e preoccupante attacco subito. Ancora una volta si conferma che dietro i cosiddetti no vax si nasconde qualcosa di vecchio e conosciuto da tempo: culture antidemocratiche, pulsioni violente e gruppi neofascisti. Penso che tutti, proprio tutti ora debbano riflettere: non ci sono mezze misure, bisogna con nettezza condannare e prendere le distanze da tutto questo. Attendiamo fiduciosi. Il silenzio è complicità”.

Enrico Letta: “Solidarietà alla #Cgil e alle forze dell’ordine per gli attacchi #squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili”.

Tajani (FI): “Non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti No Green pass. Quello che sta accadendo in questo momento a Roma è inaccettabile. Forze dell’ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”.