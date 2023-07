DOMINIO VERSTAPPEN/ Formula 1: a Silverstone il nuovo trionfo dell’olandese volante. La sua Red Bull precede la McLaren di Norris e la Mercedes di Hamilton. Male le Ferrari: 9° Leclerc, 10° Sainz

di FABIO CAMILLACCI/ Silverstone va in archivio nel segno di Max Verstappen. Solo al via le due McLaren hanno provato a insidiare il campione del mondo. L’olandese però ha sistemato la pratica in pochi giri vincendo in scioltezza con la sua super Red Bull. Nuova delusione invece per la Ferrari: partite con aspirazioni da podio, le “Rosse” non sono andate oltre il 9° e 10° posto, rispettivamente, con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Sul podio una McLaren e una Mercedes. Piazza d’onore per Lando Norris, terzo posto per Lewis Hamilton che nella fase delle soste ai box è riuscito a scavalcare la McLaren di Oscar Piastri; solo quarto il pilota australiano. George Russell 5° con l’altra Mercedes, 6° Sergio Perez con l’altra Red Bull in rimonta, 7° Fernando Alonso su Aston Martin, 8° Alexander Albon con la Williams. Top five completata dalle due Ferrari.

Dominio Verstappen. Olandese sempre più cannibale: l’ottava vittoria stagionale su dieci gare, infatti, permette all’olandese volante di salire a quota 255 punti in classifica piloti. Ben novantanove punti in più del compagno di squadra Sergio Perez. Il podio di Silverstone consente, invece, a Lewis Hamilton di raggiungere quota 121 punti. Una sola lunghezza di vantaggio per Sainz su Russell (83 a 82). Quest’ultimo dal canto suo supera Leclerc.

I problemi della “Rossa”. Le Ferrari purtroppo non hanno mantenuto le aspettative dopo le buone qualifiche del sabato. Ha pesato in negativo la strategia delle due soste; forse sarebbe stato meglio qualcosa di più conservativo dopo il via, quando dalla quarta posizione con gomma media il monegasco stava controllando Russell, partito con le soft.

Le lacune del Cavallino Rampante. Al di là di quello che si sarebbe potuto fare a livello di strategia, purtroppo la realtà è che Leclerc nelle prime fasi non è riuscito a tenere il passo delle McLaren, che si sono incollate agli scarichi di Verstappen. Il doppio cambio gomme ha fatto il resto. E la conferma dei problemi di passo della SF-23 si è avuta anche con Carlos Sainz junior, che ha chiuso decimo malgrado una sosta in meno del compagno di squadra. Si torna in pista il 23 luglio a Budapest per il Gran Premio d’Ungheria.