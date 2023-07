FORMULA RED BULL/ GP del Belgio, a Spa ennesima doppietta della scuderia austriaca: vince Verstappen davanti a Perez. La Ferrari si consola con il terzo posto di Charles Leclerc. Costretto al ritiro l’altro ferrarista Sainz dopo un contatto con la McLaren di Piastri

di FABIO CAMILLACCI/ Il nuovo “cannibale” della Formula 1 lascia le briciole ai suo avversari anche sul circuito di Spa-Francorchamps. Max Verstapen impone la sua legge e si prende il Gran Premio del Belgio: 8° successo di fila a -1 dal record di vittorie di Sebastian Vettel. Mentre, per la Red Bull, che cala un’altra doppietta con Sergio Perez, si tratta del 12esimo trionfo consecutivo. Un dominio assoluto in questo Mondiale 2023.

L’olandese volante vince nonostante la penalità rimediata nelle qualifiche. Partito dalla sesta posizione in griglia, Verstappen rimonta in pochi giri e gestisce la gara fino alla bandiera a scacchi: l’ultima prima della pausa estiva. Si ripartirà il 27 agosto con il GP d’Olanda. Sergio Perez completa la doppietta Perez dopo che al via era stato bravo a superare il ferrarista Leclerc scattato dalla pole.

Podio completato proprio dal monegasco. Charles Leclerc è bravo a resistere agli attacchi portati dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Il britannico chiude quarto davanti a Fernando Alonso e al proprio compagno di squadra George Russell. Male l’altro ferrarista Carlos Sainz che si tocca con la McLaren di Oscar Piastri al tornantino della Source subito dopo il via. Australiano k.o. mentre lo spagnolo naviga a lungo a fondo gruppo con danni a una fiancata prima del definitivo ritiro.

Norris chiude settimo, ottava piazza per Ocon davanti a Stroll e Tsunoda. La partenza della gara: Leclerc scatta davanti a Perez allo spegnimento del semaforo rosso ma già in fondo al rettilineo del Kemmel il messicano mette la freccia passando il ferrarista. Pit stop: Perez si ferma al giro 14, seguito da Leclerc. Per Verstappen, invece, sosta al giro mumero 15. Posizioni confermate al vertice della corsa; tutti in pista con pneumatici a mescola media.

Il cambio della guardia al comando. Verstappen affianca Perez già allo scollinamento del Raidillon e vola in testa prima della solita staccata del Kemmel. Su Spa-Francorchamps a questo punto comincia a cadere la pioggia. Ma è una pioggia leggera, del tutto ininfluente sull’andamento della gara. Dopo la seconda sosta Verstappen controlla Perez, Leclerc tiene a bada Hamilton. Finisce con queste posizioni e con Verstappen che attende solo l’aritmetica per festeggiare il terzo Mondiale di fila. Ora vacanze per tutte le scuderie appuntamento al 27 agosto sul circuito di Zandvoort (nella foto Getty-Gazzetta dello Sport: la gioia di Leclerc sul podio).