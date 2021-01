COVID-19/ AGGIORNAMENTO al 2 gennaio2021/ In Italia oggi meno nuovi contagi, ma con meno tamponi. Infatti l’indice di positività si aggrava: sale al 17,6% / Nuove restrizioni adottate in Grecia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud e Venezuela

Sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: meno di ieri ma perché sono stati effettuati molto meno tamponi: 67.174. Infatti l’indice di contagiosità sale al 17,6% contro quello (già troppo alto) di ieri, che era del 14,1%, a sua volta più alto che nei giorni scorsi, quando aveva toccato un livello minino dell’8%.

Il nuovo bollettino del ministero della Salute rende noto che le vittime sono 364: un numero ancora molto alto, ma inferiore a quello dei giorni scorsi.

E’ probabile che, alla luce di questi dati (soprattutto se non dovessero cambiare mei prossimi giorni), il Comitato Tecnico-scientifico che dà al Governo le indicazioni per i provvedimenti da adottare possa chiedere l’adozione di misure anti-contagio più severe. E’ triste doverlo prevedere proprio nel momento in cui è stato annunciato che gli impianti sciistici potrebbero riaprire il 18 gennaio e che le scuole riaprirebbero, sia pur parzialmente, il 7 gennaio.

D’altronde anche in altri paesi le autorità governative stanno adottando nuove restrizioni per l’aggravarsi della situazione.

Il governo greco ha annunciato che il lockdown per contenere il contagio del coronavirus sarà esteso fino al 10 gennaio (avrebbe dovuto terminare il 7 gennaio), dopo un notevole allentamento delle misure in occasione delle feste di Natale e fine anno. In Grecia ci sono stati finora 4.881 morti e 139.447 casi di Covid-19 su una popolazione di 10,7 milioni e la seconda ondata, in primavera, è stata ben più grave della prima.

Il governo britannico ha deciso che tutte le scuole elementari di Londra resteranno chiuse fino al 18 gennaio a causa dei numeri preoccupanti sulla diffusione del Covid-19 nella capitale. Ma il provvedimento del ministro all’Istruzione, Gavin Williamson non è sufficiente, secondo il principale sindacato degli insegnanti britannici. La National Education Union (Neu), riunito d’urgenza, chiede infatti la chiusura di tutte le scuole d’Inghilterra. Mary Bousted, segretaria del Neu, ha dichiarato – ripresa dai media, fra cui il Guardian – che il governo deve chiudere tutte le scuole in Inghilterra, sul modello di quanto fatto in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, prima che l’infezione vada “fuori controllo”.