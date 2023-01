In una scuola elementare Usa un allievo di 6 anni spara all’insegnante, che è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale

1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell’Inghilterra 1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove 1782 – Apre la prima banca commerciale statunitense: Bank of North America. 1785 – Il francese Jean-Pierre Blanchard e lo statunitense John Jeffries viaggiano da Dover (Inghilterra) a Calais (Francia) in un pallone a gas, diventando i primi ad attraversare il Canale della Manica per via aerea. 1797 – Il tricolore […]