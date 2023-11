COPPA DAVIS, SINNER GIGANTESCO/ Final eight a Malaga: contro l’Olanda, l’altoatesino Jannik si carica la squadra sulle spalle e porta gli azzurri in semifinale. Dopo la sconfitta di Arnaldi, il numero 4 del mondo vince singolare e doppio in coppia con Sonego

di FABIO CAMILLACCI/ Jannik Sinner è gigantesco, si carica sulle spalle l’Italtennis portandola in semifinale di Coppa Davis. Dopo i due singolari, a Malaga contro l’Olanda è decisivo il doppio con Lorenzo Sonego. E adesso gli azzurri sabato 25 novembre, se la vedranno contro la vincente di Serbia-Gran Bretagna. Dopo la sconfitta del 22enne Matteo Arnaldi al primo singolare, scende in campo l’altoatesino e in poco più di 3 ore fa volare la nostra Nazionale: prima nel secondo singolare, poi in coppia con l’amico Sonny. Finisce 6-4 6-4 per gli azzurri il doppio contro gli “orange” Koolhof-Griekspoor.

Il doppio decisivo. Il primo spavento per il duo Sonego-Sinner arriva nel 3° game, con gli olandesi che prendono le misure ai nostri e, complice un turno di servizio poco brillante di Sonego, conquistano una palla break; ma i nostri si salvano. A quel punto, la situazione si ribalta con gli olandesi al servizio e sotto 0-40 con una straordinaria risposta di Sinner su Griekspoor. Koolhof ritrova la battuta e recupera lo svantaggio portandosi sul 2-2. Si continua in parità fino al capolavoro dell’ottavo game, quando Jannik e Lorenzo rimontano da 40-0 fino a strappare il servizio agli avversari per il 5-3.

Servire per il set con Sinner alla battuta è una formalità per i nostri tennisti che si concentrano sul secondo set. I ragazzi di capitan Volandri salgono di livello, trovano gli automatismi giusti, leggono sempre meglio gli schemi avversari e nel terzo game vanno vicini al break, anche se non riescono a concludere. I tulipani si fanno pericolosi anche nel 7° game ma Sinner e Sonego scattano sul 4-3 con il servizio a disposizione. Per l’Olanda è praticamente finita: un altro 6-4 e azzurri in semifinale.

I quarti di finale erano cominciati nel peggiore dei modi per l’Italia. Matteo Arnaldi, infatti, era uscito battuto per 7-6, 3-6, 6-7 da Botic van de Zandschulp. Il 22enne sanremese non sbaglia nulla nel primo set, ma poi perde la concentrazione nel secondo nonostante le diverse occasioni avute nell’ultimo segmento del match. Ma gli errori al tie-break condannano Arnaldi, costringendo Jannik Sinner agli straordinari contro Tallon Griekspoor.

Jannik Sinner salva gli azzurri. Il numero 4 del ranking mondiale non sbaglia e porta al doppio la sfida di Coppa Davis contro l’Olanda. Dopo la sconfitta di Arnaldi contro Van De Zandschulp, l’altoatesino non tradisce e sconfigge Tallon Griekspoor in due set (7-6 6-1) in un’ora e un quarto di gioco. Dunque, risultato finale: Italia batte Olanda 2-1 e azzurri alle semifinali della Coppa Davis.