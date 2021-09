AZZURRI, IL SOGNO CONTINUA/ L’Italvolley maschile batte la Serbia e si qualifica per la finalissima degli Europei. Contro la Slovenia per coronare un’estate meravigliosa per i nostri colori

di FABIO CAMILLACCI/ L’estate d’oro dello sport italiano continua, anche sui titoli di coda di questa meravigliosa stagione. L’Italvolley maschile è in finale agli Europei: l’argento è sicuro, adesso la Slovenia per salire sul tetto d’Europa. In semifinale, a Katowice in Polonia, spazzata via la Serbia. Finisce 3-1 in una partita dai primi tre parziali combattuti, 29-27, 25-22 e 23-25. Il quarto è nettamente a favore della nostra Nazionale che trionfa con il 25-18 finale. Italia trascinata dalle grandi prestazioni di Anzani, Pinali e Michieletto. Alle ore 20 di domenica 19 settembre, gli uomini di De Giorgi affronteranno gli sloveni per il titolo.

L’avvio di gara. Come testimoniano i parziali, è stata una gara molto combattuta e risolta dall’Italvolley nei momenti decisivi con tecnica e intelligenza. Partenza in salita per gli uomini di De Giorgi. Il coach chiama il suo primo time out in svantaggio 7-4. La strigliata a bordo campo funziona e l’Italvolley passa anche avanti per la prima volta sul 9-8 con il muro di Anzani. Gli azzurri faticano in ricezione e nell’agevolare le alzate di Giannelli; ma gli attacchi di Lavia, Michieletto e un Pinali sopra le righe permettono di giocare alla pari con i serbi. Il primo set si decide ai vantaggi con gli azzurri che chiudono 29-27 con l’attacco fuori di Ivovic.

Secondo e terzo set. Nel secondo parziale la Nazionale azzurra parte meglio riuscendo ad arginare un Podrascanin fino a quel momento devastante, limitando anche i propri errori in battuta. Si gioca punto a punto fino al 22-21 Italia, quando due primi tempi di Galassi (intervallati da una parallela di Atanasijevic) e l’ace di Pinali portano il 25-22 che vale il 2-0. Nel terzo set la Serbia prova subito ad allungare e qualche errore di troppo nei momenti decisivi costa caro ai ragazzi di De Giorgi, costretti a inseguire due punti di distacco per buona parte del parziale. L’attacco di seconda di Kovacevic fissa il 25-23.

Il trionfo azzurro. L’Italia non ci sta e vuole chiudere la partita senza arrivare al tie break. Giannelli è spaziale in battuta, il solito Anzani strepitoso a muro e Michieletto implacabile in attacco: subito 5-0. I serbi provano a rientrare ma stavolta gli azzurri sbagliano il minimo indispensabile, rimanendo concentrati e cinici nel momento in cui serve chiudere lo scambio. Quando il muro di Lavia su Atanasijevic porta otto match point sul 24-16 a qualcuno iniziano a tremare le braccia e i serbi annullano i primi due. Poi Luburic manda fuori il servizio e l’Italvolley può esultare per il ritorno in una finale degli Europei 8 anni dopo.