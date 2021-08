Alla fine Salvini ha convinto Claudio Durigon a dimettersi da sottosegretario all’Economia e a scusarsi per aver proposto di intitolare al fratello di Mussolini il parco di Latina dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino, assassinati dalla mafia

Durigon – che, sostenuto da Salvini, aveva rifiutato tenacemente di compiere questo gesto – alla fine ha ceduto dichiarando tra l’altro: «E’ chiaro che, nella mia proposta toponomastica sul parco comunale di Latina, pur in assoluta buona fede, ho commesso degli errori. Di questo mi dispiaccio e, pronto a pagarne il prezzo, soprattutto mi scuso. Mi dispiace che mi sia stata attribuita un’identità ‘fascista’, nella quale non mi riconosco in alcun modo. Non sono e non sono mai stato fascista. E, più in generale, sono e sarò sempre contro ogni dittatura e ogni ideologia totalitaria, di destra o di sinistra: sono cresciuto in una famiglia che aveva come bussola i valori cristiani. Il tempo che non passerò più al ministero lo dedicherò anche alle mie amate comunità di Latina e Roma: hanno bisogno di progetti, efficienza, sicurezza e lavoro, non di incapacità e polemiche. Da militante fra i militanti, avrò anche più tempo per raccogliere firme per i referendum sulla giustizia fino a settembre, così da arrivare a un milione di firme».

A sua volta Matteo Salvini lo ha ringraziato perché il gesto di Durigon è servito a “non rallentare il lavoro del governo, messo irresponsabilmente in difficoltà per colpa di polemiche quotidiane e strumentali da parte della sinistra”. E poi ha tentato di bilanciare il colpo incassato sparandone uno contro altri ministri affermando: «Contiamo che questo gesto di responsabilità e generosità induca a seria riflessione altri politici, al governo e non solo, che non si stanno dimostrando all’altezza del loro ruolo».