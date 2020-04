ACCADDE OGGI 8 aprile

1848- Muore a Bergamo Gaetano Donizetti, compositore italiano noto soprattutto come operista. Il talento di Donizetti emerge durante le lezioni caritatevoli tenute dal maestro Johann Simon Mayr, che gli procura anche la prima scrittura per un’opera lirica, Enrico di Borgogna.

1904- Viene firmata a Londra l'”Intesa cordiale” tra Francia e Gran Bretagna. Il trattato definisce le sfere d’influenza coloniale dei due paesi.

1973- Si spegne, all’età di 92 anni, Pablo Picasso. Tra i più grandi pittori del ventesimo secolo, il suo eclettismo rende impossibile una categorizzazione e l’inquadramento in uno stile della sua opera.

1975 – Il film di Federico Fellini “Amarcord” vince l’Oscar come miglior filma straniero. Ritira il premio il produttore Franco Cristaldi. Come miglior film in assoluto viene premiato invece “Il Padrino parte seconda” del regista italo americano Francis Ford Coppola protagonista Robert De Niro.

1976 – Viene approvata la legge con cui i maggiori Comuni italiani vengono suddivisi in più circoscrizioni per quartieri.

1990- Esce negli Stati Uniti la prima puntata della serie televisiva “Twin Peaks”. Il regista è David Lynch. Le musiche sono scritte dall’italo-americano Angelo Badalamenti.

1995– Muore a Roma Edda Ciano Mussolini. Figlia di Benito Mussolini, Edda sposa, nel 1930, il conte Gian Galeazzo Ciano.

2005- Si svolgono in Vaticano i funerali di papa Giovanni Paolo II. Sono presenti i rappresentanti di tutte le religioni del mondo e più di 200 tra capi di stato e di governo.

2012 – Lo scrittore tedesco Gunter Grass (premio Nobel per la Letteratura nel 1999) viene dichiarato “persona non gradita” dallo stato di Israele per aver scritto il poema “Cosa deve essere detto” in cui critica l’eventuale attacco israeliano all’Iran.