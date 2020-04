ACCADDE OGGI 11 aprile

1737 – Viene inaugurato a Napoli (con l’opera lirica “Achille in Sciro” di Domenico Sarro su libretto di Metastasio) il Teatro San Carlo costruito accanto al Palazzo Reale su indicazione di Carlo III di Borbone.

1814- Napoleone riceve l’ordine di recarsi in esilio all’isola d’Elba. Dopo la disastrosa campagna di Russia, che segna la fine delle conquiste imperiali, Bonaparte viene costretto ad abdicare in favore del figlio.

1945 – L’89° Divisione Fanteria della Terza Armata Usa libera il campo di concentramento nazista di Buchenwald mettendo in salvo tutti i prigionieri, tra cui novecento tra bambini e ragazzi.

1953- Una ragazza romana viene trovata morta sulla spiaggia di Torvajanica. Si chiama Wilma Montesi, ha vent’anni, è bella e di famiglia modesta. Dapprima si pensa a una disgrazia o a un suicidio. Solo in un secondo momento si scopre che Wilma avrebbe partecipato a un festino a base di sesso e droga.

1961- Inizia in Israele il processo a Adolf Eichmann il gerarca nazista organizzatore delle deportazioni di massa degli ebrei. Ricercato per 15 anni dal Mossad , Eichmann viene catturato in Argentina l’11 maggio del 1960.

1976 – Nasce ufficialmente il computer Apple1 prodotto da Steve Jobs e Steve Wozniak.

1977- Muore il poeta Jacques Prevert. Nato nel 1900, negli anni Trenta Prevert svolge una intensa attività teatrale, lavorando con la “Compagnia d’Ottobre” che intende promuovere un “teatro sociale”.

1987- Muore suicida a Torino Primo Levi, autore de “La tregua” e di “Se questo è un uomo”. Nato a Torino nel 1919 da famiglia ebrea, ha difficoltà a terminare gli studi a causa dell’introduzione delle leggi razziali.

1988 – Bernardo Bertolucci vince l’Oscar come miglior regista per il film “L’ultimo imperatore“, che conquista il premio come miglior film.

2006- Dopo 43 anni di latitanza viene arrestato il boss mafioso Bernardo Provenzano, la primula rossa di Cosa nostra. Ricercato dal 1963, viene sorpreso in una masseria a pochi chilometri da Corleone: in tasca ha alcuni “pizzini”.

2011 – Entra in vigore in Francia la legge che vieta di indossare il burqa e l’hijab. Vietato indossare in pubblico anche maschere, caschi e altri occultamenti del volto che rendano impossibile la riconoscibilità delle persone.