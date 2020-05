ACCADDE OGGI 12 maggio

1832 –Va in scena al teatro Cannobiana la prima dell’opera “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romano.

1928 – Il Senato approva la riforma fascista della rappresentanza politica, che revoca di fatto il diritto di voto alle donne, che era stato introdotto nel 1923 dallo stesso Mussolini.

1937 – Nell’abbazia di Westminster viene incoronato re d’Inghilterra Albert Frederick Arthur George Windsor con il nome di Giorgio VI.

1949- Viene tolto dai sovietici il blocco attorno a Berlino Ovest, enclave occidentale nel cuore della Germania comunista. Il blocco sovietico era iniziato il 24 giugno 1948 per impedire l’accesso ai settori di Berlino occupati dalle forze militari americane, francesi e inglesi.

1966 – Da oggi le aziende italiane con più di 35 dipendenti potranno licenziare un dipendente solo per “giusta causa” con onere della prova a carico del datore di lavoro. Lo prevede l’art. 3 della legge 604.

1973 – La prima tv privata italiana, TeleBiella, viene posta sotto sequestro con decreto del ministro delle Poste e Telecomunicazioni Giovanni Gioia per violazione del monopolio Rai.

1974- In Italia si tiene il referendum sul divorzio. Gli italiani sono chiamati a decidere se abrogare o meno la legge Fortuna-Baslini del 1970, con la quale si era introdotto il divorzio nel nostro Paese. Il 59,3% voterà No.

1977- Muore a Roma la diciannovenne Giorgiana Masi, colpita da un proiettile vagante durante la manifestazione per il terzo anniversario del referendum sul divorzio.

1979 – Viene inaugurata la galleria del Frejus, il più lungo tunnel automobilistico d’Europa, che collega l’Italia e la Francia attraverso le Alpi.

1995- Muore all’età di 47 anni per arresto cardiaco, a Cardano al Campo, in provincia di Varese, la cantante Domenica Bertè in arte Mia Martini, assurta a notorietà già nel 1971 con il brano di grande successo “Piccolo uomo“.

2000- A Londra si inaugura la Tate Modern Gallery. Dopo cinque anni di lavori si apre quella che era stata la centrale termoelettrica di Bankside, riconvertita in spazio museale. L’edificio è destinato ad ospitare le opere degli artisti più significativi del XX secolo.

2001 – Muore a 89 anni in Florida il cantante italo-americano Pierino Como, in arte Perry Como, noto per il canzone “Magic moments”.

2002- L’ex presidente americano Jimmy Carter si reca a Cuba. La bandiera a stelle e strisce sventola nell’aeroporto dell’Avana mentre una banda suona l’inno americano. È la prima volta che questo succede dall’interruzione dei rapporti diplomatici tra Cuba e Stati Uniti avvenuta nel 1961.