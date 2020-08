ACCADDE OGGI 31 agosto

1882 – Edison inaugura a New York la prima centrale elettrica. 1886. A Skeleton Canyon, in Arizona, Geronimo, il capo Apache che per più di trent’anni aveva tenuto testa all’esercito americano, si arrende al generale Nelson Miles. L’esercito americano ha impiegato 5000 soldati, centinaia di ausiliari e le prime mitragliatrici. Geronimo […]