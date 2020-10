ACCADDE OGGI 8 ottobre

1600 – La Repubblica di San Marino adotta la sua nuova Costituzione. Redatta in latino si compone di 6 libri.

1815 – Gioacchino Murat, sbarcato a Pizzo Calabro, viene arrestato dalla gendarmeria borbonica e incarcerato nel castello.

1934 – Primo volo di prova del Savoia-Marchetti SM79 Sparviero. Progettato per uso civile, diventerà uno dei principali bombardieri al mondo.

1934 – Bruno Hauptmann (arrestato il 19 settembre) viene incriminato negli stati Uniti per il rapimento e l’assassinio del figlio di Charles Lindberg, il trasvolatore atlantico.

1967 – Ferito e catturato dall’esercito della Bolivia (con l’appoggio di forze speciali statunitensi) Ernesto Che Guevara, che coltivava il proposito di “esportare” in quel paese la rivoluzione cubana della quale era stato protagonista con Fidel Castro.

1970 –Il Premio Nobel per la Letteratura viene assegnato allo scrittore russo Aleksandr Solgenitsin, al quale il governo sovietico nega l’autorizzazione ad andare a ritirarlo.

1982 – Nella Polonia comunista vengono messe al bando tutte le organizzazioni sindacali, compreso Solidarnosc, il sindacato fondato nel 1980 da Lech Walesa dopo la sciopero nei cantieri di Danzica.

1985- A bordo della nave “Achille Lauro”, sequestrata il giorno prima da terroristi palestinesi, viene ucciso a sangue freddo un cittadino americano disabile, Leon Klinghoffer. Il suo corpo viene gettato in mare. La resa dei terroristi avverrà il giorno dopo.

1985- Muore a Monza Riccardo Bacchelli. Nato a Bologna nel 1891, aveva interrotto gli studi universitari per dedicarsi all’attività di scrittore. La sua opera più rappresentativa è “Il mulino del Po”, pubblicato nel 1940, con trasposizione televisiva nel 1963. Fu l’ispiratore della creazione del fondo (denominato perciò “fondo Bacchelli”) di sussistenza per cittadini illustri ridotti in stato di indigenza.

1992 – Inaugurato il museo Thyssen di Madrid, ospitato nel palazzo di Villahermosa in Paseo del Prado.

2000 – Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio del Giappone, penultima gara del campionato di Formula 1, conquista il mondiale con la Ferrari, che mancava il titolo da 21 anni.

2001 – Sulla pista dell’aeroporto di Linate un aereo della compagnia svedese SAS in fase di rullaggio si schianta contro un piccolo velivolo e poi contro un edificio per lo smistamento dei bagagli. Bilancio: 118 vittime.

2007 – Il genetista italiano (naturalizzato statunitense) Mario Capecchi viene insignito del Premio Nobel per la Medicina insieme con Martin Evans e Oliver Smithies per scoperte sulle cellule embrionali e i meccanismi di ricombinazione genetica nei mammiferi.