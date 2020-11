ACCADDE OGGI 25 novembre

1936- Firmato a Berlino il patto anti-Comintern, il patto tra la Germania nazista e il Giappone per contrastare l’ “Internazionale comunista”.

1963- A tre giorni dal terribile assassinio di Dallas, si celebrano a Washington i funerali del presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Un rullo di tamburi smorzato e una folla di circa un milione di americani accompagnano JFK nel suo ultimo viaggio, fino al cimitero di Arlington.

1969 – John Lennon dei Beatles restituisce alla regina d’Inghilterra la medaglia dell’Ordine dell’Impero Britannico per protesta contro il sostegno dato dall’Inghilterra agli Stati Uniti nella campagna contro il Vietnam.

1973- In Grecia, con un contro golpe, il presidente Georges Papadopoulos viene destituito. E’ la radio ad avvertire i greci che le forze armate hanno preso il potere.

1978 – Si dimette il ministro dell’Industria Donat Cattin e il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina in sua sostituzione Romano Prodi.

1984- Trentasei tra i più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?“, allo scopo di raccogliere denaro per alleviare la carestia in Etiopia.

1985- Muore la scrittrice Elsa Morante. Vincitrice del premio Strega nel 1957 con il suo secondo romanzo, ‘L’isola di Arturo’, la sua opera più celebre resta ‘La Storia’.

1990 – Elezioni presidenziali in Polonia: viene eletto Lech Walesa, leader di Solidarnosc.

1992- Il parlamento federale cecoslovacco approva, in via definitiva, la legge che mette la parola fine alla Cecoslovacchia unita, fondata 74 anni prima. La nuova norma segna la strada costituzionale per creare, dal primo gennaio 1993, due repubbliche nazionali, la ceca e la slovacca.

2004 – Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi concede la grazia al bandito sardo Graziano Mesina.

2005- Muore il calciatore George Best. Pallone d’oro a ventidue anni, il “quinto Beatle“, è un idolo assoluto per molte generazioni.

2016 – Muore a 90 anni Fidel Castro, l’uomo che alla fine degli anni 50 ha organizzato e capeggiato a Cuba la rivoluzione contro il regime del dittatore Fulgenzio Batista e ha realizzato nel 1959 una repubblica comunista alle porte degli Stati Uniti.