ACCADDE OGGI 27 gennaio

1302 –Per essersi schierato con gulefi bianchi Dante Alighieri viene condannato in contumacia al confino per due anni e a una multa, che però si rifiuta di pagare.

1811 – Il chimico e fisico Amedeo Avogadro illustra la sua teoria sul comportamento dei gas (“volumi uguali di gas diversi, alla stessa temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole”).

1861 – Si svolge il primo turno delle elezioni per la nomina dei deputati al parlamento nazionale (i senatori, invece, li nomina il re). Hanno diritto di voto solo i cittadini maschi alfabetizzati e con più di 25 anni che abbiano pagato imposte annuali di almeno 40 lire se piemontesi e 20 lire se liguri.

1880 – Thomas Alvas Edison ottiene il brevetto per la lampada elettrica ad incandescenza.

1888 – Nasce a Washington la “National Geographic Society” senza fini di lucro.

1901- Muore a Milano, all’età di 88 anni, Giuseppe Verdi. Dominatore assoluto del melodramma italiano per oltre 50 anni.

1918 – Esce nei cinema il film “Tarzan delle scimmie” diretto da Scott Sidney, protagonista Elmo Lincoln, che interpreta il ruolo del ragazzo allevato dalle scimmie nella giungla, raccontato nel libro di Edgar Rice Burroughs.

1922- Muore a Catania, all’età di 82 anni, lo scrittore Giovanni Verga. Considerato il maggior esponente del Verismo letterario, Verga viene rivalutato solo dopo la morte, quando, grazie alla pubblicazione di un saggio di Luigi Russo, alla sua opera vengono riconosciute grandi qualità artistiche.

1924- Con il trattato di Roma, il regno di Jugoslavia accetta l’annessione di Fiume all’Italia. L’annessione all’Italia durerà poco più di un ventennio. Con la capitolazione dell’Italia, nella seconda guerra mondiale, e dopo i trattati di Parigi del 1947, Fiume e l’Istria entrano a far parte della Jugoslavia.

1945- I soldati dell’Armata Rossa varcano i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e liberano i circa 7000 prigionieri superstiti, sopravvissuti allo sterminio razzista ordinato da Hitler. Vengono così svelati al mondo gli orrori che si sono compiuti nel cuore dell’Europa. Nel 2001 viene istituita anche in Italia per il giorno 27 gennaio la “Giornata Mondiale della Memoria“.

1967 – Durante il test con l’astronave Apolli1 a Cape Canaveral muoiono gli astronauti Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee.

1967 – Si toglie la vita in un albergo di Sanremo il cantautore Luigi Tenco dopo l’esclusione della sua bellissima canzone dalla finale del Festival.

1967 – Sessanta nazioni firmano il trattato che mette al bando l’invio in orbita di armi nucleari.

1973 – Firmato a Parigi tra Kissinger e Le Duc Tho l’armistizio che pone fine alla guerra tra il Vietnam e Stati Uniti.

1975 – Ha inizio a Catanzaro il terzo processo per la strage di Piazza Fontana a Milano.

2001- Muore a Ginevra, all’età di 95 anni, l’ex Regina d’Italia Maria Josè, consorte di Umberto II di Savoia, passato alla storia come “il re di maggio” per aver regnato solo 27 giorni.

2007 – Per la prima volta un’italiana, la pattinatrice altoatesina Carolina Kostner, sale sul podio euro con la medaglia d’oro nel pattinaggio di figura.

2010 – Viene presentato dalla Apple il tablet computer iPad, con schermo di 9,7 pollici.