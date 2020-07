ACCADDE OGGI 30 luglio

1898. Muore Leopold Otto Eduard von Bismarck, il “Cancelliere di ferro”, fautore del grande Impero tedesco. Baluardo del conservatorismo monarchico, convinto assertore dell’uso della forza e del ricorso alle armi rispetto al primato del diritto, aveva trasformato la Germania nella massima potenza continentale europea. Celebre la sua affermazione: “Nei conflitti europei, per i quali non c’è un tribunale competente, il diritto si fa valere solo con le baionette” .

1971. La spedizione spaziale americana Apollo 15 raggiunge la Luna: l’allunaggio avviene nello spazio denominato Mare Imprium

1978. Muore Umberto Nobile, docente di costruzioni aeronautiche all’Università di Napoli, celebre per le due spedizioni al Polo Nord con i dirigibili, da lui progettati, Norge e Italia: la prima, voluta dalla Norvegia, nel 1926, e la seconda, interamente italiana, nel 1928, che però si trasformò in tragedia, a causa del maltempo e di un guasto tecnico al velivolo: sei componenti della spedizione e un pilota soccorritore vi morirono tra i ghiacci. Costretto ad affrontare l’onta di una commissione d’inchiesta, Nobile si ritira con grande amarezza. Ma poi, con il benestare del regime fascista, si trasferisce prima in Russia, per sovrintendere alla costruzione della dirigibilistica sovietica, poi negli Stati Uniti. Indagini successive lo riabilitarono e si ebbe la promozione a generale. Dopo la guerra, viene eletto deputato, come indipendente, del Partito comunista italiano all’Assemblea Costituente.

2002. Agli europei di nuoto di Berlino la diciassettenne Tania Cagnotto conquista la medaglia d’argento nei tuffi dalla piattaforma da10 metri.

2007. Si spegne a Roma, all’età di 94 anni, Michelangelo Antonioni. Tra i massimi registi del cinema italiano, ha collaborato con illustri colleghi quali Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Marco Ferreri, e realizzato numerosi film tra i quali Cronaca di un amore, L’avventura, Blow-up, Zabriskie Point e Professione reporter. Nel 1995 ha ricevuto il Premio Oscar alla carriera.

Lo stesso giorno muore sull’isola di Faro, all’età di 89 anni, il regista svedese Ingmar Bergman, tre volte vincitore del Premio Oscar