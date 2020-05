ACCADDE OGGI 24 maggio

1543- Muore a Frombork in Polonia Niccolò Copernico, grande scienziato e autore della cosiddetta “Rivoluzione Astronomica”. A lui si deve infatti la scoperta della teoria eliocentrica, cioè quella per cui è il Sole e non la Terra il centro del sistema delle orbite e dei pianeti che compongono il sistema solare.

1915- L’Italia entra in guerra contro l’impero austro-ungarico, gettandosi nella Prima Guerra Mondiale dieci mesi dopo l’inizio delle ostilità in Europa. Alle 3:30 le truppe italiane oltrepassano il confine italo-austriaco, puntando verso le “terre irredente” del Trentino, del Friuli e della Venezia Giulia.

1928- Dopo due voli esplorativi, la spedizione del dirigibile Italia, guidata da Umberto Nobile, raggiunge il Polo Nord all’1 e 20, proprio nell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.

1968- Il presidente francese Charles De Gaulle, in un messaggio televisivo alla nazione, lancia un ultimatum agli studenti e ai lavoratori in sciopero che hanno portato il paese in uno stato di immobilismo durante 3 settimane di violente dimostrazioni.

1974- Muore a Washington Duke Ellington, uno dei grandi protagonisti della musica Jazz americana. Direttore d’orchestra, pianista e compositore, suona nei locali della capitale statunitense prima spostarsi a New York alla fine degli anni ’20 e farsi conoscere al famoso Cotton Club di Harlem.

1995- Il boss dei corleonesi Leoluca Bagarella viene arrestato dalla Divisione Investigativa Antimafia. Latitante dal 1992, dopo l’arresto di Riina, Bagarella ha vinto lo scontro con il clan Aglieri, diventando uno dei massimi esponenti di Cosa nostra.

1997 – Mohammed Khatami viene eletto nuovo presidente della Repubblica Islamica dell’Iran. Decisivo il voto delle donne e dei giovani, alla cui condizione ha promesso maggiore attenzione.

2011 – La compagnia Tokyo Electric Power annuncia che tre reattori della centrale nucleare di Fukushima sono andati distrutti in seguito allo tsunami dell’11 marzo.