ACCADDE OGGI 26 luglio

1943. Nasce a Dartford, Inghilterra, Mick Jagger, che, con Keith Richards, darà vita ad una band tra le più significative e popolari della storia della musica, i Rolling Stones.

1952. Muore a Buoenos Aires una delle donne più famose ed influenti del Novecento: Evita Peron. Moglie del presidente argentino Juan Domingo Peron, la coppia diventa immediatamente popolare in tutta l’Argentina: lei bellissima, ex attrice radiofonica, lui, un astro nascente della politica. Evita assume l’incarico di ministro del lavoro. Insieme portano a termine numerose riforme economiche. Ma al culmine del suo successo personale Evita si ammala di cancro: muore il 26 luglio del 1952 all’età di 33 anni. Per gli argentini è un dolore immenso. Il giorno dei funerali a Buenos Aires non è più possibile trovare un solo fiore, sono tutti deposti davanti al suo feretro. Tre anni più tardi un golpe militare costringerà Peron a rifugiarsi in Spagna.

1953. Assalto alla caserma Moncada di Santiago di Cuba da parte degli uomini guidati da Fidel Castro con il fratello Raul ed Ernesto Che Guevara: prende così il via la rivolta che abbatterà il regime del dittatore Fulgenzio Batista.

1956. Nelle acque antistanti l’isola statunitense di Nantucket il transatlantico Andrea Doria affonda, 11 ore dopo essere stato investito dalla nave svedese Stackholm. Nell’opera di salvataggio 52 passeggeri di entrambi i natanti perdono la vita.

1956. La compagnia del Canale Suez passa all’Egitto. Fino a questo momento di proprietà franco-britannica, viene nazionalizzata dal presidente della Repubblica egiziana, Nasser, e, nonostante le Nazioni Unite confermino la legittimità della nazionalizzazione egiziana, tra il 29 ottobre e il 6 novembre 1956 si aprirà un conflitto noto come Crisi del Canale di Suez che vedrà Gran Bretagna, Francia e Israele inviare truppe contro l’Egitto.

1970 – Il cantante Al Bano Carrisi sposa la diciannovenne Romina Power, figlia dell’attore Tyrone Power, con una cerimonia celebrata a Cellino San Marco.

1971 – La NASA lancia la missione spaziale Apollo 15 per cui è prfevisto l’allunaggio.

1976 – Nube tossica su Seveso (in Lombardia). Le autorità sanitarie decidono lo sgombero della popolazione per una bonifica.

1983 – Caldo record sull’Italia. A Firenze viene toccata la punta di 42,6 gradi.

1994 – Autobomba davanti all’ambasciata israeliana a Londra: 14 persone ferite. Poco dopo una secondo autobomba esplode davanti a una sede di organizzazioni israeliane nella capitale britannica.

2001 – Medaglia d’oro alle Olimpiadi di nuoto in Giappone a Massimiliano Rosolino per i 200 metri misti.

2006 – Per lo scandalo di “calciopoli” viene revocato lo scudetto alla Juventus e assegnato all’Inter.

2009 – Medaglia d’oro nei 400 m. stile libero a Federica Pellegrini ai campionati mondiali di nuoto a Roma. Ed è record: per la prima volta una donna realizza in quella specialità un tempo inferiore ai 4 minuti: 3’59″15.

2017 – Federica Pellegrini vince ai mondiali di nuoto a Budapest l’oro nei 200 metri stile libero.