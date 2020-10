ACCADDE OGGI 28 ottobre

312 – L’imperatore romano Costantino I sconfigge il rivale Massenzio nella Battaglia di Ponte Milvio.

1492 – Cristoforo Colombo sbarca in America

1636 – Cambridge (USA): viene fondata l’università di Harvard.

1886- Inaugurazione della Statua della Libertà a New York. Situata nel porto del fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, sulla Liberty Island, è stata progettata dal francese Frédéric Auguste Bartholdi, è alta 93 metri. Diventa non solo il simbolo di New York, ma degli Stati Uniti d’America.

1918 – La Cecoslovacchia ottiene l’indipendenza dall’Austria-Ungheria

1922 – Marcia su Roma delle squadre fasciste di Mussolini

1940 – Seconda guerra mondiale: l’Italia invade la Grecia

1954- Ernest Miller Hemingway viene insignito del premio Nobel per la letteratura. L’anno precedente aveva ricevuto il Premio Pulitzer per romanzo “Il vecchio e il mare”. Aveva iniziato a scrivere giovanissimo e a pubblicare i suoi racconti sui giornali scolastici.

1958- Ore 17.45, dalla finestra del palazzo apostolico, a Roma in Piazza San Pietro, viene annunciato l’habemus papam: Angelo Giuseppe Roncalli è il nuovo pontefice col nome di Giovanni XXIII. È eletto a sorpresa, dopo tre giorni di fumate nere.

1962- Con un inatteso messaggio trasmesso da Radio Mosca, il leader sovietico Nikita Kruscev annuncia che farà rimuovere i missili nucleari in corso di installazione a Cuba, in cambio della garanzia di non-invasione dell’isola da parte di John Kennedy. A ciò il presidente USA aggiunge una promessa segreta: di far presto rimuovere i missili NATO dalla Turchia. Questa clamorosa decisione di Mosca, tanto inattesa quanto benvenuta, pone fine alla crisi dei missili a Cuba, che aveva portato il mondo sull’orlo di una guerra termonucleare.

1995 – Baku: un incendio nella metropolitana uccide più di trecento persone.

2001. Ai mondiali di scherma di Nimes tre medaglie agli italiani: oro a Salvatore Sanzo nel fioretto, argento a Ilaria Bianco e bronzo a Gioia Marzocco nella sciabola.

2004. La rivista Nature annuncia la scoperta in Indonesia dell’homo Floresiensis vissuto 12mila anni fa.

2007 – Primo giorno di voto del referendum nei comuni di Cortina d’Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo per decidere se lasciare il Veneto e passare nella regione Trentino Alto Adige.

2012– Attacco informatico alla lotteria Euromillions: degli hacker inseriscono nella pagina di benvenuto un passo del Corano in cui si condanna il gioco d’azzardo.